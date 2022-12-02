В пятницу состоялся первый с сентября телефонный разговор канцлера Германии Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным. В пресс-службе канцлера сообщили, что беседа продолжалась час и была посвящена "продолжающейся агрессивной войне России против Украины и ее последствиям".

Как говорится в сообщении, Шольц осудил российские авиаудары по гражданской инфраструктуре Украины и подчеркнул решимость Германии поддерживать Украину в обеспечении её обороноспособности. Канцлер также призвал президента России к "скорейшему достижению дипломатического решения, включая вывод российских войск". Речь шла также о так называемой зерновой сделке. Других подробностей в сообщении нет.

В сообщении Кремля о телефонном разговоре говорится, что президент России "призвал германскую сторону пересмотреть свои подходы" к Украине. Путин, как говорится в сообщении, сказал Шольцу, что российская армия "долгое время воздерживалась от точечных ракетных ударов по определённым целям на территории Украины", но теперь такие меры, как сказано в сообщении, "стали вынужденной и неизбежной ответной реакцией на провокационные атаки Киева против гражданской инфраструктуры России" - упомянуты Крымский мост (пострадал при взрыве 8 октября, Украина прямо не подтверждала свою причастность к взрыву) и объекты энергетики (не уточняется, о чём идёт речь).

Россия с 10 октября нанесла несколько массированных ракетных ударов по энергетическим объектам в Украине, после последнего такого удара 23 ноября значительная часть страны на некоторое время осталась без энергоснабжения, перебои с ним происходят до сих пор. Министр иностранных дел России Сергей Лавров накануне заявлял, что поражаются объекты, использование которых помогает "убивать русских".

Украина считает удары по гражданской инфраструктуре актами терроризма, их также осуждают страны Запада.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что мог бы вести переговоры с Путиным в случае, если тот показал бы готовность завершить войну. Одним из критериев такой готовности мог бы быть вывод российских войск из Украины. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в пятницу заявил, что для Москвы это неприемлемо.