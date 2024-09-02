Шольц призвал не допустить АдГ к власти в федеральных землях

Он назвал абсурдом радость социал-демократов от того, что им удалось набрать более пяти процентов на земельных выборах.

Что касается формирования правящей коалиции в Саксонии и Тюрингии, то, по словам Йенса Шпана, ХДС будет вести переговоры с партией Сары Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht, партия ССВ). „Нам нужно смириться с тем, что партии „светофора“ сдали настолько, что с ними не удастся сформировать большинство“, - заявил он.