Шольц призвал Европу расширить поддержку Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц вновь призвал европейских партнеров усилить финансовую и военную помощь Украине. В связи с проблемами, возникшими у президента США Джо Байдена при проведении через Конгресс нового пакета мер поддержки Киева, сторонники Украины сейчас находятся в очень сложном положении, заявил Шольц в воскресенье, 28 января, в Берлине на встрече депутатов Европарламента от Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Поэтому, по его словам, в Европе необходимо говорить о том, "как каждый может увеличить и расширить свой вклад".

В отличие от Германии, военная поддержка Украины со стороны других европейских стран зачастую ограничена, отметил немецкий канцлер. Он добавил, что правительство ФРГ уже выделило в бюджете этого года более семи миллиардов евро для Украины - это на данный момент составляет более половины от общего объема помощи европейских государств. От остальных стран ЕС Шольц также ожидает увеличения своего вклада.