Шольц пообещал Украине зимнюю помощь и новые поставки оружия

Центральным пунктом нового пакета помощи станет "все, что необходимо для ПВО ", отметил глава правительства ФРГ. По его словам, среди прочего Германия передаст Киеву дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot , новые системы Iris -T, зенитные танки Gepard, а также необходимые к ним боеприпасы. Немецкий канцлер указал, что финансирование новой помощи Украине необходимо обсудить и на европейском уровне. Речь в том числе идет о среднесрочном финансовом планировании ЕС, пояснил он.

Кроме того, Олаф Шольц выразил непоколебимую поддержку Израилю, пострадавшему от масштабных атак террористической группировки ХАМАС. "В эти трудные времена Германия стоит твердо на стороне Израиля", - подчеркнул канцлер. Он напомнил о своем визите солидарности в Тель-Авив 17 октября. Одновременно Шольц заявил о необходимости предоставить гуманитарную помощь гражданскому населению сектора Газа и вновь отметил, что необходимо разграничивать ХАМАС, контролирующий эту территорию, и живущих там палестинцев. Он также сообщил, что потрясен встречами с родственниками людей, захваченных террористами в заложники. "Заложники должны быть освобождены без всяких условий", - заявил он.