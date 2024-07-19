Шольц отверг просьбу Зеленского сбивать ракеты над Украиной

Призыв Зеленского к западным союзникам сбивать ракеты РФ

Владимир Зеленский воспользовался возможностью выступить на саммите Европейского политического сообщества, чтобы призвать союзников Киева усилить его поддержку в войне с Россией, в частности, сбивая своим оружием российские ракеты и дроны над территорией Украины. „Необходима коллективная воля, чтобы их сбивать - так же, как это было с иранскими ракетами и дронами (над Израилем. - Ред.)“, - заявил он. В апреле иранская атака на Израиль с использованием более 300 ракет и дронов была отражена с участием самолетов и систем ПВО США, Великобритании и Франции.