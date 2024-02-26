Шольц отверг поставки TAURUS Украине в данный момент

Канцлер ФРГ уже неоднократно высказывался против поставок крылатых ракет TAURUS Украине, опасаясь, что они могут быть использованы ВСУ для нанесения ударов по целям на территории России. Его позиция не изменилась несмотря на давление, оказываемое на правительство в германском бундестаге. На прошедшей неделе парламент принял резолюцию, призывающую к поставке в Украину дальнобойных систем вооружений, при этом, правда, крылатые ракеты в этом документе не упоминаются. В то же время предоставить Киеву ракеты TAURUS открыто требуют оппозиционный блок консервативных партий ХДС/ХСС и некоторые политики правящей в стране коалиции в составе социал-демократов, "зеленых" и либералов.