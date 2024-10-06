Шольц осудил антисемитизм и слепую ненависть к Израилю

Накануне первой годовщины нападения террористов ХАМАС на Израиль канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал к солидарности со всеми евреями Германии. Никогда не должно случиться так, чтобы еврейские сограждане „жили здесь, в Германии, в страхе и ужасе“, заявил он в видеообращении, обнародованном в соцсетях в воскресенье, 6 октября.

По словам Шольца, нельзя себе представить, „чтобы евреи больше не могли осмелиться выходить из дома в кипе, чтобы евреи в немецких университетах предпочитали не говорить, что они евреи“. Глава германского правительства призвал никогда не мириться с антисемитизмом и слепой ненавистью к Израилю. „Наше государство полностью и все порядочные люди в этой стране полностью солидарны с евреями в Германии,“ - добавил он.