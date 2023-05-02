По словам Шольца, Киеву должна быть оказана вся необходимая помощь, однако при этом следует сделать все, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО.

По словам канцлера, на получение боеприпасов для поставленных Германией самоходных артиллерийских установок (САУ) Gepard Украина может рассчитывать с августа. Сейчас налаживается производство, но это займет некоторое время, уточнил Шольц.