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По данным агентства Reuters, выступая в рамках диалога с общественностью в Бендорфе (федеральная земля Рейнланд-Пфальц), он подчеркнул, что такие же требования озвучивали и другие страны Запада, которые предоставляют Украине вооружения.
Olafas Scholzas
Olafas Scholzas
© Imago / Scanpix

По словам Шольца, Киеву должна быть оказана вся необходимая помощь, однако при этом следует сделать все, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО.

По словам канцлера, на получение боеприпасов для поставленных Германией самоходных артиллерийских установок (САУ) Gepard Украина может рассчитывать с августа. Сейчас налаживается производство, но это займет некоторое время, уточнил Шольц.

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Deutsche Welle
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