Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) осмотрел газовую турбину для газопровода "Северный поток", прошедшую техническое обслуживание в Канаде и с середины июля находящуюся в Германии. В среду, 3 августа, он посетил завод компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур, где она находится. Шольц заявил, что технические причины для сокращения поставок российского газа в ФРГ отсутствуют, а все, что выдвигается Москвой в качестве обоснования этих мер, не поддается объяснению фактами.

Он обвинил российскую сторону в затягивании возвращения в РФ газовой турбины. Деталь можно в любое время перевезти в Россию, поскольку ЕС не принял санкции в отношении российского газа и нет оснований, запрещающих транспортировку турбины, подчеркнул глава немецкого правительства. Шольц отметил, что Германии следует готовиться к дальнейшим проблемам с поставками российского газа, даже если турбина будет перевезена в Россию.

"Необходима лишь заявка о транспортировке турбины в РФ"

В свою очередь глава Siemens Energy Кристиан Брух (Christian Bruch) указал, что в настоящее время на компрессорной станции "Северного потока" работает одна турбина, для 100-процентной загрузки необходимы пять. При этом для транспортировки находящейся в Германии турбины в РФ необходима лишь соответствующая заявка российского "Газпрома", заявил он и так же отметил отсутствие технических причин для сокращения поставок газа.

В июне "Газпром" резко сократил прокачку газа по трубопроводу "Северный поток". В российской компании это объяснили несвоевременным возвратом газовой турбины Siemens после ремонта в Канаде. А с 11 по 21 июля обе нитки газопровода были остановлены из-за плановой профилактики. В конце июля "Газпром" сократил поставки газа по СП-1 до 20 процентов.