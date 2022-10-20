По словам Шольца, "российский бомбовый и ракетный террор является в конечном итоге поступком, совершенным из отчаяния, также как и мобилизация на войну российских мужчин".

Российский президент Владимир Путин терроризирует Украину, а также неприкрыто и абсолютно безответственно угрожает всему миру применением ядерного оружия, отметил глава немецкого правительства. По мнению Шольца, российский президент хочет посеять страх и расколоть единство Запада, но ошибается, считая его слабым. Европа и международные альянсы сильнее, чем когда-либо, и Путин не сможет достичь своих военных целей, заявил канцлер, выразив уверенность, что Украина будет и дальше успешно обороняться. "И мы ее поддержим — до тех пор пока это будет необходимо", — заверил Шольц.

Германия обучит к весне до 5 тысяч украинских военных



Одновременно Шольц объявил о планах Германии к весне 2023 года обучить полную украинскую бригаду численностью до 5 тысяч военнослужащих. "Тем самым мы подчеркиваем нашу готовность постоянно работать над созданием сильной украинской армии, рука об руку с нашими партнерами", — указал он.

При этом немецкий канцлер сослался на принятое 17 октября решение министров иностранных дел стран ЕС о совместной миссии по обучению примерно 15 тысяч украинских солдат. Одним из двух главных мест подготовки служащих ВСУ при этом станет Германия, сообщил он.

Шольц заявил о провале попыток газового шантажа РФ



Кроме того, Шольц заявил о провале попыток Кремля оказать давление на Германию и Европу с помощью ограничений в поставках энергоносителей. "Путин надеялся шантажировать нас, перекрыв газовый кран,… но и здесь он просчитался", — считает канцлер. По словам Шольца, за прошедшие недели и месяцы ФРГ приняла необходимые меры, подготовившись к предстоящему зимнему сезону. "Большим достижением" он назвал при этом заполнение газохранилищ на 95% еще до установленного срока 1 ноября.

С 10 октября ВС РФ значительно усилили обстрелы Украины, используя при этом боевые беспилотники, предположительно, поставляемые Ираном. Тегеран отрицает продажу своих дронов России, в то время как Кремль не комментирует эту информацию. 18 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за неделю были разрушены 30% украинских электростанций.

На фоне войны в Украине и введенных против РФ санкций "Газпром" в одностороннем порядке прекратил экспорт газа в ряд европейских стран. В свою очередь Германия и ЕС принимают меры для скорейшего отказа от российского газа. 19 октября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что за восемь месяцев удалось заместить две трети газа из РФ.