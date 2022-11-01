"Канцлер согласился с президентом Украины в том, что независимое расследование Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), инициированное украинской стороной, устранит любые сомнения по этому поводу", — подчеркивается в заявлении.
Кроме того, глава германского правительства осудил продолжение целенаправленных обстрелов гражданских объектов инфраструктуры в Украине российскими войсками.
Берлин продолжит поддерживать Киев поставками оружия
Политики призвали не ставить под угрозу выполнение и продление "зерновой сделки" под эгидой ООН, чтобы не усугублять продовольственную ситуацию в мире, указывается далее в заявлении.
Германский канцлер подчеркнул, что ФРГ не откажется "от предметной поддержки Украины в политическом, финансовом и гуманитарном планах", а также в вопросе защиты ее суверенитета и территориальной целостности, в том числе и посредством поставок оружия, отметил Хебештрайт.
В ходе беседы стороны обменялись мнениями о военной, политической и гуманитарной ситуации в Украине, а также о возможностях дальнейшей помощи Киеву, в частности — в вопросах восстановления.
МАГАТЭ представит предварительный отчет до конца недели
После обвинений со стороны России в том, что Киев готовится применить "грязную бомбу" инспекторы Международного агентства по атомной энергии 31 октября по запросу украинского правительства приступили к проверке двух ядерных объектов в Украине. По словам гендиректора агентства Рафаэля Гросси, предварительный отчет об инспекции будет обнародован до конца текущей недели.
Ранее, 25 октября, канцлер ФРГ в Берлине, на международной конференции призвал разработать новый план Маршалла для восстановления Украины. "Приверженность Украине как члену Евросоюза является одним из самых последовательных геополитических решений нашего времени", — подчеркнул Шольц.
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