В то же время канцлер отметил, что нельзя опускать руки. "Мы должны быть в состоянии принимать разумные, очень сознательные, а также очень смелые решения. И мы их принимали", — сказал он.

Германия продолжит поставки оружия Украине



Шольц указал, что Германия продолжит предоставлять Украине вооружение. В частности, он ожидает "довольно скорой" поставки обещанных зенитных самоходных установок "Гепард". Власти по-прежнему ищут к ним подходящие боеприпасы за границей, отметил он.

При этом Шольц заверил, что не допустит решения, которое могло бы привести к прямому конфликту между НАТО и Россией. Он вновь отверг идею создания бесполетной зоны над Украиной, которая потребует отправки истребителей. Это будет означать вступление НАТО в войну, пояснил канцлер.