Агрессивная война России на истребление, по его словам, знаменует собой радикальный разрыв с европейским мирным порядком, установившимся после окончания холодной войны. Шольц отметил, что президент России Путин "и его режим" пошли на "умышленный выход из мирового сообщества", что казалось практически невозможным в XXI веке.
Как известно, 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Российские войска уничтожают объекты инфраструктуры, ведут массированные обстрелы украинских городов и сел с использованием артиллерии, реактивных систем залпового огня и баллистических ракет. При этом Кремль настаивает на том, что мирное население не страдает от военного вмешательства.
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