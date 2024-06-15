2024.06.15 13:41

Шольц назвал несерьезными требования Путина по Украине

 
Deutsche Welle
Prezidento Gitano Nausėdos ir Vokietijos kanclerio Olafo Scholzo apsilankymas Generolo Silvestro Žukausko poligone
Prezidento Gitano Nausėdos ir Vokietijos kanclerio Olafo Scholzo apsilankymas Generolo Silvestro Žukausko poligone
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Выдвинутые президентом РФ Владимиром Путиным условия мирных переговоров с Украиной не были серьезными и не обсуждались на саммите „Группы семи“ (G7) в Италии, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) в кулуарах мероприятия. Данные заявления имеют отношение к открывающейся в Швейцарии мирной конференции по Украине, отметил он в интервью немецкому телеканалу ZDF в субботу, 15 июня.

В эфире ARD Шольц отверг требования Путина, назвав их стремлением к навязанному им миру. Российский президент предлагает „зафиксировать в документах империалистический акт грабежа“, заявил он в южноитальянском Бари. „Нам нужен не продиктованный, а честный и справедливый мир, основанный на территориальной целостности и суверенитете“, - добавил немецкий канцлер.

По его словам, открывающаяся в Швейцарии конференция является первым шагом к такому миру, даже если там не будет принято масштабных решений.

Шольц считает необходимым участие России в следующей конференции

Одновременно Шольц выразил убеждение, что на следующей конференции по Украине должны присутствовать представители России, развязавшей войну против соседней страны. По его словам, на мирном саммите в Швейцарии предполагается заложить основы для последующей конференции. „И речь будет идти и о присутствии там России“, - добавил он. По словам Шольца, на конференции в Швейцарии будут „поливать дипломатический росток, который должен подрасти“.

В интервью ARD он не исключил, что в будущем будут иметь место переговоры с Путиным. „Такой разговор имеет смысл только в том случае, если необходимо обсудить что-то конкретное“, - указал он.

Накануне Путин на встрече с руководством министерства иностранных дел заявил, что Россия готова прекратить огонь в Украине, если Киев выведет войска из четырех оккупированных РФ регионов Украины и объявит об отказе от вступления в НАТО, а Запад примет решение отменить санкции. Президент Украины Владимир Зеленский назвал данные заявления „ультиматумом, которому нельзя доверять“.

Пятая конференция по Украине

Саммит мира в швейцарском кантоне Люцерн, открывающийся 15 июня, нацелен на создание конкретной дорожной карты участия России в мирном процессе. В двухдневной конференции участвуют представители более чем 90 стран. Россия на нее не приглашена, Китай отказался от участия. США представляет вице-президент Камала Харрис.

В то же время швейцарское правительство выразило надежду, что представители России когда-нибудь смогут присоединиться к обсуждению мирного урегулирования в Украине. Глобальный саммит мира проходит в формате, аналогичном четырем предыдущим конференциям по мирному урегулированию в Украине, которые в 2023 году прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а также 14 января 2024 года - в Давосе.

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