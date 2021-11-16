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Кандидат в канцлеры ФРГ от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц в свете нынешней ситуации с мигрантами и беженцами на границе Беларуси и Польши назвал Александра Лукашенко "диктатором", который использует отчаявшихся людей в "позорной игре", чтобы оказать давление на Европейский Союз.
Olafas Scholzas
Olafas Scholzas
© Imago / Scanpix

"Прежде всего, нужно четко сказать, что речь в Беларуси идет о плохом диктаторе. И не надо ничего скрывать, он потерял всякую легитимность", - уверен Шольц.

Олаф Шольц одобрил решительную реакцию европейского сообщества


Германский политик высказался в поддержку расширения Советом ЕС критериев санкций в отношении Беларуси. Этот шаг даст возможность Брюсселю вводить ограничительные меры в отношении физических и юридических лиц, "содействующих деятельности режима Лукашенко по способствованию незаконному пересечению внешних границ ЕС", пояснили ранее в пресс-служба Совета ЕС.

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Шольц выразил уверенность, что эта мера со стороны Европейского Союза - правильный ответ на действия Беларуси, добавив, что сообщения о первом обратном рейсе с мигрантами и беженцами, похоже, показывают, что решительная реакция европейского сообщества уже приносит свои плоды.

До этого в МИД Ирака заявили, что Багдад 18 ноября планирует выполнить первый рейс для возвращения на родину беженцев, которые находятся на границе Беларуси и ЕС.

Кандидат в канцлеры ФРГ выступил в защиту Польши


Олаф Шольц также высказался в защиту Польшу на фоне критики в связи с укреплением ей границы с Беларусью. Польские власти ранее говорили, что намерены возвести у внешней границы ЕС стену уже в первой половине 2022 года.

"Думаю, что если польское правительство принимает такое решение, то не нам говорить, что оно не должно этого делать", - заявил Шольц. Слишком легко осуждать что-то на расстоянии, не давая при этом рецептов, как урегулировать ситуацию более эффективно, отметил он.

Обострение ситуации на внешней границе ЕС


Ситуация на восточной внешней границе ЕС резко обострилась 8 ноября, когда со стороны Беларуси к ней подошли несколько тысяч мигрантов, намеревающихся попасть в Евросоюз. На польско-белорусской границе находятся тысячи людей, которые ночуют во временных лагерях при низкой температуре. В последние дни группы беженцев неоднократно пытались прорваться через ограждения и пересечь границу.

В конце мая Лукашенко заявил, что власти больше не будут задерживать нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В начале осени существенно увеличилось число авиарейсов из стран Ближнего Востока в Минск. После этого резко усилился поток мигрантов, стремящихся в ЕС с территории Беларуси.

Европейский Союз обвиняет режим Лукашенко в намеренном провоцировании напряженной ситуации и организации переправки тысяч мигрантов к границам Евросоюза в ответ на европейские санкции. В ответ на "гибридную атаку" Минска ЕС планирует ввести пятый пакет санкций, который будет включать меры в отношении авиакомпаний, перевозящих мигрантов с Ближнего Востока в Беларусь.

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Deutsche Welle
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