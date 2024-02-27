Шольц: Наземных войск стран НАТО в Украине не будет

Таким образом он отреагировал на высказывания президента Франции Эмманюэля Макрона, который по окончании конференции вечером в понедельник не исключил, что западные наземные войска могут быть задействованы в Украине.

Глава германского правительства, однако, отметил, что европейские лидеры теперь, по-видимому, готовы закупать оружие у третьих стран за пределами Европы, чтобы ускорить оказание военной помощи Украине.

Ведущие политики из входящих в правительственную коалицию СДПГ и партии "Союз-90"/"зеленые", а также оппозиционного блока ХДС/ХСС дали понять, что о размещении солдат бундесвера не может быть и речи.

Макрон призвал к совместному "рывку" в помощи Украине

Выступая перед началом конференции, в которой участвовали главы около двух десятков государств и правительств, включая представителей Канады и США, президент Франции заявил, что сегодня безопасность всех "находится под угрозой".