Шольц: Навальный заплатил жизнью за свое мужество

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что потрясен известием о смерти российского оппозиционного политика Алексея Навального. То, что Навальный вернулся в Россию из Берлина, где он лечился после отравления, по словам Шольца, было очень мужественным поступком. Теперь критик Кремля, вероятно, "заплатил за это мужество своей жизнью", заявил глава германского правительства на пресс-конференции в Берлине в пятницу, 16 февраля.

"По крайней мере сейчас мы точно знаем", какой режим находится у власти в Москве, Россия "давно перестала быть демократией", сказал Шольц. "Любой, кто выступает с критикой, любой, кто отстаивает демократию, должен опасаться за свою безопасность и жизнь, поэтому все мы очень подавлены", - заявил канцлер ФРГ, выразив соболезнования родным и близким Навального.

ФСИН сообщила о смерти Алексея Навального