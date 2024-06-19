Шольц намерен ужесточить миграционную политику в Германии

Как указал премьер-министр, нападение с ножом в Вольмирштедте под Магдебургом, произошедшее на прошлой неделе, показало, что необходимо срочно принять меры по применению практики депортации. В настоящее время люди не чувствуют себя в безопасности, отметил Хазелофф. Он заявил также, что факт, когда правопопулистская „Альтернатива для Германии“ ( АдГ ) стала наиболее влиятельной партией на востоке Германии, является неприемлемым.

Премьер-министр земли Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф (Reiner Haseloff), в настоящее время возглавляющий конференцию глав правительств восточных земель Германии, целиком подтвердил слова канцлера об успешных переговорах. Политик отметил, что по всем поднятым на встрече темам было достигнуто согласие - прежде всего в том, что „необходимо действовать“ в том числе из-за того, чтобы не допустить успеха правых популистов на предстоящих выборах в землях Бранденбург, Саксония и Тюрингия.

„Мы сделаем все возможное, чтобы эта тенденция сохранилась“, - сказал федеральный канцлер, подразумевая тенденции к снижению числа иммигрантов в ФРГ.

В Саксонии-Анхальт произошло нападение с ножом, есть погибший и раненые

Как сообщал журнал Der Spiegel, вечером 14 июня в немецком городе Вольмирштедт 27-летний выходец из Афганистана ворвался на частную вечеринку, где люди смотрели матч-открытие Евро-2024 между Германией и Шотландией. Он ранил ножом 50-летнюю немецкую женщину и 75-летнего немца. Еще один мужчина, в возрасте 56 лет, получил легкие ранения. Женщина от полученных ран позже скончалась.