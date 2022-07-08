Канцлер ФРГ Олаф Шольц уверен, что Германия сможет выражать свою солидарность с Украиной, пока это будет необходимо, несмотря на растущие экономические проблемы в стране и грозящий газовый кризис. Об этом он заявил в четверг, 7 июля, в эфире общественно-правового телеканала ZDF.

Канцлер полагает, что "действовать возможно только при поддержке граждан", но он уверен, что "это будет возможно еще очень долго". По его словам, "мы не можем согласиться с тем, что одна страна нападает на другую и говорит, я украду сейчас у тебя кусок твоей земли, она теперь принадлежит мне".

Германия обязана ради себя самой проявить солидарность с Украиной, потому что там от российских агрессоров защищаются демократия и верховенство права, сказал Шольц. Он также подтвердил, что по-прежнему поддерживает все санкции против России.

Шольц пообещал жителям Германии помощь

Кроме того, канцлер Шольц пообещал немецким компаниям и жителям страны помощь в случае газового кризиса, но призвал воздержаться от завышенных ожиданий. "Мы не сможем субсидировать все цены. Ни одно государство в мире не может этого сделать", - подчеркнул канцлер. Правительство также не может пообещать, что будет возможно остановить рост мировых цен на газ и нефть.

Федеральное правительство вместе с профсоюзами и работодателями изучает, какую помощь будет возможно и нужно оказать при растущих ценах на энергоносители. Многие предприятия и частные клиенты еще не ощутили последствия выросших цен, но это обязательно произойдет с некоторой отсрочкой. Власти Германии прилагают все усилия, чтобы избежать дефицита газа, но вполне вероятно, что такая ситуация все же наступит, предупредил Шольц.

"Германия выйдет из кризиса относительно благополучно"

В то же время канцлер возразил тем, у кого складывается впечатление, что кризис может оказаться слишком тяжким для немецкой финансовой системы. "Государственное банкротство нам уж точно не грозит", - уверен глава кабинета. По его мнению, у немецкой экономики большой потенциал, и по сравнению со многими другими странами Германия выйдет из кризиса относительно благополучно.

Прекращение поставок газа из РФ ударит по экономике ФРГ

Ранее, в мае, немецкий экономист Том Кребс из Мангеймского университета выступил с заявлением, что резкое прекращение поставок российского газа ударит по экономике Германии так же сильно, как коронавирус и финансовый кризис 2008 года, а при худшем развитии событий экономика страны столкнется с кризисом, сопоставимым с последствиями Второй мировой войны. Однако в научном сообществе пессимистичные выводы Кребса были подвергнуты критике.

Режим тревоги из-за сокращения запасов газа

Позже, в июне, в стране был активирован режим тревоги из-за сокращения запасов газа - вторая ступень аварийного плана на случай чрезвычайной ситуации в газовой сфере. Режим раннего предупреждения был объявлен еще в конце марта. Третий этап аварийного плана - чрезвычайная ситуация - активируется, если снабжение газом ухудшится настолько, что положение уже невозможно исправить без вмешательства государства.