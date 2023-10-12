Шольц: Место Германии может быть только на стороне Израиля

Канцлер ФРГ выразил глубокую обеспокоенность угрозой дальнейшего разрастания конфликта на Ближнем Востоке и предостерег всех других актеров в регионе от враждебных действий в отношении Израиля. "Вместе мы призываем всех в регионе отказаться от дальнейших враждебных актов против Израиля. Наше послание ясно - нападение на Израиль стало бы непростительной ошибкой", - сказал он.

"Мы проклинаем насилие террористов самым решительным образом. Израиль имеет законное право защищать своих граждан от этого варварского нападения. Безопасность Израиля - одна из основополагающих государственных идей Германии. Наша собственная история, наша выросшая из Холокоста ответственность делают борьбу за существование и безопасность государства Израиль вековечной задачей", - подчеркнул Шольц.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) на фоне масштабного вторжения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС в Израиль заверил Израиль в полной поддержке со стороны Германии . "В этот момент для Германии есть только одно место - место на стороне Израиля", - указал он, выступая с правительственным заявлением в бундестаге в четверг, 12 октября.

Особое внимание канцлер обратил на южные районы Ливана, где активно радикальное движение "Хезболлах". Так же, как и ХАМАС, "Хезболлах" поддерживает тесные связи с Ираном и не признает права Израиля на существование.

"Хезболлах" не должна вмешиваться в боевые действия. Это вызвало бы не только оправданную и жесткую реакцию со стороны Израиля. Ливан, который и так уже дестабилизирован губительными действиями "Хезболлах", окажется на грани гибели. Но в первую очередь возникнет угроза опустошительного регионального конфликта, простирающегося до Северной Африки и Йемена. Поэтому вместе с нашими партнерами мы используем все наши каналы, чтобы предотвратить подобный апокалиптический сценарий", - сообщил Шольц.

Возможная причастность Ирана