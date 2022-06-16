анее в этот день европейские политики посетили город Ирпень близ украинской столицы. Во время визита их сопровождал министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

После ухода российских войск из Ирпеня там были обнаружены тела примерно 300 мирных жителей, погибших в результате боевых действий или убитых оккупантами.

Европейские политики потрясены увиденным в Ирпене

Олаф Шольц осудил в Ирпене "жестокость" российской военной агрессии и заявил о "бессмысленном насилии" российских войск. "Были убиты ни в чем не повинные мирные жители и разрушены дома. Был разрушен целый город, в котором вообще не было военных сооружений. Это очень много говорит о жестокости российской агрессии, которая просто сводится к разрушению и завоеванию", - подчеркнул канцлер ФРГ. Разрушения в Ирпене являются, по его словам, "очень важным напоминанием" о том, что что-то нужно делать, чтобы прекратить "эту ужасную войну", которую Россия ведет "с величайшей жестокостью, не обращая внимания на человеческие жизни".

Эмманюэль Макрон во время посещения Ирпеня подчеркнул, что там были совершены "массовые убийства и военные преступления". "Это - героический город, отмеченный клеймом варварства", - добавил французский президент.

Поддержка Украины будет оказываться, пока это будет необходимо

Канцлер Германии заверил Украину в дальнейшей полной поддержке в ее борьбе против российской агрессии. "Мы хотим не только продемонстрировать солидарность, но и заверить, что помощь, которую мы организуем, будет продолжена в финансовом, гуманитарном, а также военном плане. И мы будем продолжать ее до тех пор, пока это будет необходимо для борьбы Украины за свою независимость", - заявил Шольц 16 июня в поезде по пути в Киев

В то же время, продолжал канцлер, мы еще раз ясно дадим понять, что введенные против России санкции имеют огромное значение. "Потому что они способствуют тому, что есть шанс, что Россия откажется от своего замысла и снова выведет свои войска. В этом и состоит цель", - подчеркнул Шольц.

Воздушная тревога в Киеве

Канцлер Шольц, президент Макрон и премьер-министр Драги приехали в украинскую столицу на спецпоезде из Польши. Отдельно от них в Киев прибыл президент Румынии Йоханнис. Ранее официально о визите европейских лидеров не заявляли по соображениям безопасности. Вскоре после прибытия политиков в Киеве раздался сигнал воздушной тревоги, сообщает агентство dpa со ссылкой на своего корреспондента.