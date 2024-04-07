Шольц и Штайнмайер поздравили Шрёдера с 80-летием

Президент Штайнмайер, который публично дистанцировался от Шрёдера после полномасштабного вторжения РФ в Украину, направил экс-канцлеру короткое поздравление. "Желаю Вам прекрасного праздника и хороших бесед с семьей и друзьями в этот особый день", - цитирует его письмо газета Bild am Sonntag.

Действующий канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank- Walter Steinmeier) утром в воскресенье, 7 апреля, поздравили бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера ( Gerhard Schröder ) с его 80-летним юбилеем. Как пишет издание Die Zeit , Олаф Шольц наряду с лидерами немецких социал-демократов (СДПГ) Заскией Эскен (Saskia Esken) и Ларсом Клингбайлем (Lars Klingbeil) поздравил Шрёдера несмотря на "глубокие разногласия в политических взглядах". Руководство СДПГ фактически прекратило контакты со своим однопартийцем Шрёдером, но сделали исключение по случаю его юбилея, отмечают в Die Zeit.

В последние годы руководство СДПГ обрушилось с критикой на экс-канцлера, известного своей дружбой с президентом РФ Владимиром Путиным , из-за нежелания того разрывать былые контакты и лоббирование в российской энергетической отрасли, несмотря на развязанную Путиным войну в Украине . Однако процедура исключения Шрёдера из партии, инициированная несколькими отделениями СДПГ в 2023 году, провалилась.

Герхард Шрёдер, родившийся 7 апреля 1944 года в Моссенберге в округе Липпе, ныне входящем в федеральную землю Северный Рейн - Вестфалия, был канцлером ФРГ с 1998 по 2005 год и председателем СДПГ с 1999 по 2004 год. Франк-Вальтер Штайнмайер был давним коллегой Шрёдера в бытность его премьер-министром Нижней Саксонии, а затем главы федерального правительства. С 1999 по 2005 год Штайнмайер возглавлял при Шрёдере ведомство федерального канцлера.

"У бывшего канцлера Герхарда Шрёдера осталось мало друзей в его собственной партии из-за его близости к России", - отмечает агентство dpa.

Праздник не тот, что 10 лет назад

Если в 2014 году - вскоре после аннексии РФ украинского Крыма - СДПГ чествовала своего бывшего лидера в день его 70-летия церемонией в берлинском художественном музее Hamburger Bahnhof, то свой 80-летний юбилей Шрёдер отпразднует 27 апреля в Берлине в частном порядке, список гостей пока держится в секрете.