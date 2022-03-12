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Главы двух крупнейших стран ЕС, Франции и Германии снова поговорили по телефону с российским руководителем Владимиром Путиным и попросили его остановить обстрелы и убийство украинцев.
V. Putinas
V. Putinas
© AP / Scanpix

Разговор на троих продолжался около часа, рассказал представитель немецкого канцлера Олафа Шольца. Перед этим оба поговорили с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Кремль, со своей стороны, сообщил, что Путин поделился с Макроном и Шольцем своим видением "реального положения дел" в Украине.

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Согласно информации, которой располагает Путин, украинские войска издеваются над мирными жителями, чинят внесудебные расправы и в целом допускают "грубейшие нарушения норм международного гуманитарного права" на войне, которую Путин запретил называть войной. Его министр иностранных дел Сергей Лавров на днях сказал, что "мы на Украину не нападали, и на другие страны нападать не планируем".

Макрон и Шольц постоянно звонят Путину. За время войны Макрон разговаривал с ним уже девять раз и неоднократно подчеркивал важность сохранения этого канала связи с российским лидером, избегающим личных контактов с внешним миром.

Офис Макрона в ответ заявил, что Путин лжет, и что из слов российского президента Макрон понял, что тот войну прекращать не собирается, сообщило французское агентство Франс пресс.

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