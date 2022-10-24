Шольц и фон дер Ляйен: Украине нужен "план Маршалла"

По словам Шольца и фон дер Ляйен, после войны Украине нужно будет быстро "встать на ноги" и восстановить экономику, и от проекта этой реконструкции будет зависеть то, какой страной Украина станет в будущем. "Всегда стоит быть осторожными в сравнениях с историческими событиями, но это не что иное, как создание нового "плана Маршалла" XXI века", — указано в статье.

Украина не восстановится без помощи



Политики перечислили сферы и объекты инфраструктуры, которые были разрушены российскими войсками и требуются для восстановления экономики в Украине — жилые дома, школы, дороги, мосты и энергоснабжение. Отдельно канцлер ФРГ и председатель Еврокомиссии упомянули ведущиеся Россией с 10 октября массированные обстрелы гражданских объектов в Украине, назвав их терактами.

По мнению европейских политиков, ни Украина, ни отдельные ее партнеры не смогут справиться с разрушительными последствиями обстрелов со стороны российских войск, поэтому участие в восстановлении Украины должны совместно принять "ЕС, G7 и партнеры далеко за их пределами", а также частные инвесторы и компании. При этом должен быть создан эффективный надзорный орган для борьбы с коррупцией при реализации программы. Как указывают авторы статьи, "путь к восстановлению Украины — это также ее путь в Европейский Союз".

В стране разрушено почти 100 тысяч объектов инфраструктуры



По состоянию на начало октября в Украине было разрушено 94 596 объектов инфраструктуры, в том числе 74 тысячи жилых домов — такие данные приводил замруководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко. Больше всего объектов разрушено в Киевской (более 25 тыс.), Донецкой (более 20 тыс.) и в Харьковской областях (более 9 тыс.).

О том, что Украине для восстановления необходима иностранная помощь, еще весной говорил сам Зеленский. Он также сравнивал возможную программу помощи с "планом Маршалла" и предлагал странам-донорам взять шефство над отдельными регионами, городами и отраслями Украины, пострадавшими в ходе российского вторжения, чтобы обеспечить их полноценное восстановление.

На тот момент Зеленский оценивал стоимость восстановления украинской экономики и инфраструктуры после российского вторжения в 600 млрд долларов. Однако в результате российских обстрелов в октябре эта сумма может вырасти в разы — по данным украинской стороны, только с 10 октября в стране было разрушено более 30 процентов электростанций, работа которых зачастую критически важна как для жизни мирных граждан, так и для восстановительных работ в стране.