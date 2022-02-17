Значительного отвода российских войск от границ Украины до сих пор не наблюдается, требуется "предельная бдительность". К такому заключению пришли канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора, состоявшегося в среду, 16 февраля.
Таким образом, угроза российского вторжения в Украину по-прежнему остается в силе. Оба лидера были едины во мнении, что ситуация в регионе - крайне серьезная, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).
Ключ к разрешению кризиса - в Москве
Шольц и Байден приветствовали заявления президента России Владимира Путина о необходимости продолжения дипломатических усилий для преодоления кризиса. При этом канцлер ФРГ и американский президент отметили, что важно выйти на конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, выполнения Минских соглашений, а также при поддержке Германии и Франции добиться прогресса на переговорах в "нормандском формате".
Ключ к разрешению кризиса находится в Москве, подчеркнули Олаф Шольц и Джо Байден в ходе переговоров, указав на то, что Россия должна предпринять "реальные шаги" по деэскалации. Они предостерегли Кремль от дальнейшей военной агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины - в таком случае России придется столкнуться "с чрезвычайно тяжелыми" последствиями.
США и НАТО не фиксируют отвода войск РФ от границ Украины
15 февраля Минобороны России после многонедельного периода напряженности объявило о начале отвода войск от границ с Украиной. Однако правительство США пока не видит никаких признаков прекращения военной активности России на границе с Украиной.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже пока не видит признаков отвода российских войск от украинской границы. "Напротив, Россия, похоже, продолжает наращивать свое военное присутствие", - заявил глава альянса 16 февраля в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
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