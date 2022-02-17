aA
Значительного отвода войск РФ от границ Украины не наблюдается, нужна предельная бдительность, заявили в правительстве ФРГ после телефонных переговоров германского канцлера Шольца и президента США Байдена.
J. Bidenas ir O. Scholzas
J. Bidenas ir O. Scholzas
© AFP / Scanpix

Значительного отвода российских войск от границ Украины до сих пор не наблюдается, требуется "предельная бдительность". К такому заключению пришли канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора, состоявшегося в среду, 16 февраля.

Статьи по теме:
Лондон: Путин готов затянуть кризис вокруг Украины на многие месяцы
Европарламент одобрил помощь Украине в размере 1,2 млрд евро

Таким образом, угроза российского вторжения в Украину по-прежнему остается в силе. Оба лидера были едины во мнении, что ситуация в регионе - крайне серьезная, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Ключ к разрешению кризиса - в Москве

Шольц и Байден приветствовали заявления президента России Владимира Путина о необходимости продолжения дипломатических усилий для преодоления кризиса. При этом канцлер ФРГ и американский президент отметили, что важно выйти на конструктивный диалог по вопросам европейской безопасности, выполнения Минских соглашений, а также при поддержке Германии и Франции добиться прогресса на переговорах в "нормандском формате".

Ключ к разрешению кризиса находится в Москве, подчеркнули Олаф Шольц и Джо Байден в ходе переговоров, указав на то, что Россия должна предпринять "реальные шаги" по деэскалации. Они предостерегли Кремль от дальнейшей военной агрессии против территориальной целостности и суверенитета Украины - в таком случае России придется столкнуться "с чрезвычайно тяжелыми" последствиями.

США и НАТО не фиксируют отвода войск РФ от границ Украины

15 февраля Минобороны России после многонедельного периода напряженности объявило о начале отвода войск от границ с Украиной. Однако правительство США пока не видит никаких признаков прекращения военной активности России на границе с Украиной.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг тоже пока не видит признаков отвода российских войск от украинской границы. "Напротив, Россия, похоже, продолжает наращивать свое военное присутствие", - заявил глава альянса 16 февраля в кулуарах встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Keliaudami po Jordaniją lietuviai tapo teatrališko taksisto įkaitais: kenkimas keleivių planams tapo kone gyvybiškai svarbus

Delfi Plius Michelle Cortez

Ekspertai: COVID-19 dar paruoš labai nemalonių staigmenų

Verslas Plius

Didysis atkrytis: daug žadėjusios vyriausybės visame pasaulyje traukiasi atgal

Delfi Plius Marc Champion

Rusijos žiniasklaidoje – esminis skirtumas: nusitaikė visai ne į Kijevą

Delfi Plius Žurnalas „Moteris“

Gydytoja endokrinologė turi įspėjimą tiems, kurie kas metus priauga po kilogramą

Delfi Plius Edgaras Savickas

Kur keliauja gyventojų pensijų fonduose kaupiamos lėšos: tyrimas parodė skirtingas bendrovių taikomas strategijas

Delfi Plius Edita Rouge

Intymaus indų gyvenimo patirtis: tikroji Kamasutros paskirtis ir įpročiai, kurie mums ir patiktų, ir priverstų susiimti už galvos

Delfi Plius Joana Balčiuvienė

Intymių zonų priežiūra: viskas apie depiliacijas, ypatingus vyrų pageidavimus ir kada moterims rinktis operaciją

Delfi Plius Daiva Žeimytė-Bilienė, laida „Iš esmės“, parengė Virginija Spurytė

Profesorių Landsbergio ir Jokubaičio diskusija: ar Lietuvos kraujas yra užnuodytas?

Delfi Plius Maisto žemėlapis

Kiaušinienė Kaune, dėl kurios verta mirti: lyg valgytum purius debesis

Delfi Plius „Rekordų akademija“

Šiose srityse jis nepralenkiamas – daugiau nei šimtas Skaisgirio „muilo operų“ ir keli šimtai techninių pražangų

Delfi Plius Arūnas Spraunius

Vakarai jau 75 metus nesugeba pasimokyti iš savo klaidų: Putinas tą supranta, todėl vis grasina „kažką“ padarysiąs

Delfi Plius Dailius Dargis

Ką dabar veikia senoji Kauno Daktarų gvardija: kai kurie vis dar nesuprato, kad laukiniai laikai praėjo

Статьи по теме:

"Наконец-то стукнул кулаком по столу": СМИ ФРГ о встрече Шольца и Путина (9)

Первая личная встреча Олафа Шольца на посту канцлера...

TOP новостей

Из-за проблем с Китаем литовцы открывают компании за границей (14)

Литовские компании стараются избежать проблем,...

Коронавирус в Литве: 7620 новых случаев и 9 смертей

За минувшие сутки в Литве было выявлено 7 620 новых...

Литва открывается для россиян c шенгенской визой (11)

Консульство и визовые центры Литвы в Москве начинают...

Советник президента: несоответствия по поводу названия представительства Тайваня можно разрешить (3)

Главный советник президента Литвы по внешней политике...

Прогноз погоды неутешительный: после праздничного дня грядут неприятные перемены

В четверг днем погоду обусловит активный атлантический...