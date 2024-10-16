Шольц готов к прямым переговорам с Путиным по Украине

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил о готовности к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, чтобы положить конец войне в Украине. Глава правительства Германии выступил в среду, 16 октября, перед депутатами бундестага. Выступление перед депутатами состоялось в преддверии очередного саммита ЕС 17 октября.

Президент Украины Зеленский говорил о необходимости провести еще одну мирную конференцию с участием России, напомнил канцлер. „Поэтому правильно, что на вопрос о том, будем ли мы говорить и с российским президентом, мы отвечаем: да, и с ним тоже“, - цитирует слова Шольца агентство dpa. Ранее Шольц и сам упоминал необходимость проведения - после встречи в швейцарском Бюргенштоке - еще одной международной мирной конференции по войне в Украине, в этот раз - с участием России.