В документе указывается, что это придаст "добровольческим формированиям" необходимый правовой статус, создаст единые подходы к организации всестороннего обеспечения и выполнения ими задач. При этом отдельные "добровольцы" имеют возможность подписать индивидуальные контракты и с отрядами, и с Минобороны напрямую.

Возможность индивидуальных контрактов



Приказ предоставляет право всем "добровольцам" заключать индивидуальные контракты или с "добровольческими отрядами", или с министерством обороны в качестве военнослужащих по контракту. "Заключение гражданами контрактов с государством - это, прежде всего, распространение на них, а также на членов их семей установленных государством мер социальной защиты и поддержки", - подчеркнул замминистра обороны РФ Николай Панков. Таким образом, приказ расширяет возможности комплектования подразделений Объединенной группировки войск как военнослужащими, так и "добровольцами", совместного применения воинских подразделений и "добровольческих организаций", отметил он.

"Добровольческими отрядами" власти РФ называют в числе прочих и частные военные компании, в том числе ЧВК "Вагнер". Согласно действующему законодательству, ЧВК в России запрещены, поэтому чиновники предпочитают определение "добровольческие отряды".

Конфликт с ЧВК "Вагнер"



Приказ Шойгу отдан на фоне его конфликта с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. В мае Пригожин записал видео, где он, стоя рядом с трупами боевиков своей компании, назвал Шойгу и начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова "жирующими в кабинетах суками". Он обвинил военное командование РФ в том, что оно не выдает наемникам снаряды. Позднее Пригожин вновь раскритиковал Минобороны, использовав при этом нецензурную брань.

Приказ о подписании контрактов с Минобороны, по всей видимости, отдан еще и потому, что многие принудительно мобилизованные из самопровозглашенных республик Донбасса ДНР и ЛНР оформлены как "добровольцы".