aA
Министерство обороны России сообщает в своем телеграм-канале, что его руководитель Сергей Шойгу поручил своему заместителю Алексею Кузьменкову "держать на особом контроле вопросы непрерывного и ритмичного снабжения группировок войск в районах специальной военной операции всем необходимым вооружением и военной техникой".
Sergejus Šoigu
Sergejus Šoigu
© AP / Scanpix

До этого основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обрушился с резкой критикой на Шойгу и главу генштаба Валерия Герасимова за недостаток боеприпасов, который его подразделения испытывают в районе Бахмута.

Статьи по теме:
Евгений Пригожин пригрозил вывести ЧВК "Вагнер" из Бахмута 10 мая
Пригожин назвал Шойгу "тварью", сняв видео на фоне мёртвых бойцов  (1)

В ночь на пятницу Пригожин опубликовал несколько роликов (в одном из них он фигурирует рядом с трупами погибших "вагнеровцев"), в которых он с применением нецензурной лексики обвиняет министра обороны и главу генштаба в недостаточных поставках ЧВК "Вагнер" боеприпасов. По словам Пригожина, это приводит к резкому увеличению числа погибших.

Пригожин также заявил, что силы ЧВК "Вагнер" будут выведены из Бахмута 10 мая.

В последнем сообщении минобороны название ЧВК "Вагнер" или фамилия Пригожина не упоминаются.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

bbcrussian.com

TOP новостей

В этом году число случаев мошенничества в Литве удвоилось

Финансовые мошенники в первом квартале этого года...

В Литве может не остаться традиции начинать учебный год с 1 сентября, сократятся и каникулы

В Литве может не остаться традиции начинать учебный...

Глава консерваторов Литвы: все понимают, что будет лишь подготовка к новой войне

Председатель Союза отечества-Христианских демократов...

Karalius Karolis III Bakingamo rūmų balkone Karaliaus Karolio III karūnacija Londone karūnuojamas Karolis III Londone karūnuojamas Karolis III

В Лондоне состоялась коронация Карла III

В Лондоне состоится коронация Карла III . Первая...

Вильнюсец удивлен словами арендодателя: придется повысить плату, так велела Налоговая инспекция

Вильнюсец Рокас (настоящее имя редакции известно)...