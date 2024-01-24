Шмыгаль: Премьер Словакии поддержал интеграцию Украины в ЕС

По итогам встречи в Ужгороде было подписано совместное заявление, которое должно "усилить двусторонние отношения на основе взаимного доверия и уважения", написал украинский премьер.

По его словам, Фицо поддержал формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта формула в числе прочего предусматривает вывод всех российских войск с украинской территории и восстановление территориальной целостности Украины. Как сообщил Денис Шмыгаль, Роберту Фицо "напомнили о важности" участия Словакии в восстановлении Украины и в разминировании ее территории, а тот со своей стороны пообещал не блокировать транш ЕС для Украины в размере 50 млрд евро. Ранее Фицо называл этот транш "бесполезным".

Прокремлевская позиция Роберта Фицо