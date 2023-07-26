Шестеро обвиняемых в терактах в Брюсселе признаны виновными

Как сообщает бельгийское новостное агентство Belga, шестеро из десяти обвиняемых в этом громком процессе были признаны виновными в убийствах по террористическим мотивам. Еще троих подсудимых по этой статье оправдали. Последний, десятый, обвиняемый по делу о терактах 2016 года скончался в Сирии до решения суда. Мера наказания виновным будет определена в сентябре.

Теракты 2016 года в Брюсселе



22 марта 2016 года трое смертников из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) устроили самоподрывы сначала в международном аэропорту Брюсселя, а затем на станции метро Maelbeek в одном из оживленных районов бельгийской столицы. В результате 32 человека тогда скончались, еще 340 получили ранения.