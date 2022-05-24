Этот прогноз содержится в большом интервью Буданова "Украинской правде", полностью опубликованном во вторник. Выдержки из него появились накануне, из них стало известно, например, что Буданов рассказал, что Путин недавно пережил неудачное покушение на свою жизнь.

"До конца года мы должны как минимум зайти на территорию Крыма", - сказал разведчик. По его словам, у России хватит ресурсов на продолжение войны на 12 месяцев.

Кирилл Буданов, 36-летний генерал, назначенный президентом Зеленским на пост главы ГУР в 2020 году, одним из первых в Киеве, еще в ноябре прошлого года заявлял, что предупреждения западных разведок о подготовке российского вторжения правдоподобны и даже назвал примерное (и в итоге подтвердившееся) время его начала: февраль 2022 года. В недавнем интервью Wall Street Journal Буданов сказал, что опирается не только на данные западных партнеров и что у украинской разведки есть собственная обширная сеть источников информации в России.

Большую часть зимы большинство представителей украинской власти называли российское вторжение маловероятным. Впрочем, Буданов в интервью "Украинской правде" сказал, что окончательное решение о начале боевых действий Путин принял около 15:00 (часовой пояс не уточняется) 23 февраля, а до этого события могли развиваться иначе.