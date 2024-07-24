Шар КНДР с мусором прилетел к офису президента Южной Кореи

Южнокорейские военные 21 июля предупредили о новом запуске Северной Кореей воздушных шаров с мусором через границу. Как и в предыдущих случаях, власти призвали жителей не прикасаться к упавшим объектам и сообщать о них правоохранительным органам или военным.

Прилетевший из КНДР воздушный шар приземлился на территории офиса президента Южной Кореи, сообщило в среду, 24 июля, южнокорейское новостное агентство Yonhap. Президентская служба безопасности исследовала содержимое шара и заявила, что оно не представляет химической, биологической или радиационной опасности. В ведомстве добавили, что продолжают мониторить ситуацию вместе с Объединенным комитетом начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Ранее Сеул возобновил вещание через громкоговорители на границе с КНДР, транслируя международные новости, информацию о демократии и капитализме, а также музыку в жанре K-pop. Южнокорейская сторона назвала этот шаг реакцией на „подлые, позорные и вульгарные“ акции Пхеньяна с использованием шаров.

Пхеньян: Шары с мусором - ответ на листовки с критикой Кима