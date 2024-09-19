Сейм утвердил запрет на использование русского языка в банкоматах Латвии

В Латвии безналичные расчеты все больше используются в качестве основного способа платежей. Однако, несмотря на рост безналичных расчетов, наличные деньги - остаются актуальными. Согласно данным опроса Банка Латвии „Платежный радар“, в феврале 2024 года наличные платежи составляли в среднем 23% от повседневных платежей.

Поправки также предусматривают минимальные требования, чтобы клиент кредитного учреждения мог снять наличные деньги со своего счета.

Впредь банкоматы должны быть настроены на латышский язык (включая латгальский). Также они могут быть настроены на официальные языки стран-членов Европейского Союза (ЕС) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) или стран-кандидатов.

Министерство финансов объясняет, что значение доступности наличных денег возрастает в ситуациях, когда платежные системы недоступны, но в то же время сейчас инфраструктура для снятия наличных денег значительно сокращается. В последние годы в стране существенно уменьшилось количество филиалов кредитных учреждений и расчетных центров, где можно получить наличные.

В целом с конца 2013 года количество банковских филиалов в Латвии сократилось на 91,5%. По данным Банка Латвии, в конце 2013 года количество мест для обслуживания клиентов в кредитных учреждениях составляло 319, тогда как в мае 2023 года — 77 мест, из которых только 27 обеспечивали выдачу наличных денег.