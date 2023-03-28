Северодонецк был захвачен российскими войсками после длительных и упорных боев в конце июня 2022 года. Когда-то крупный промышленный центр, город был сильно разрушен, но жизнь в нем, тем не менее, продолжается.

Северодонецк — типичный советский город, построенный вокруг заводов. Геометрически ровные кварталы, широкие проспекты, застроенные серыми многоэтажками. Автовокзал, Дом культуры, супермаркеты и рынки, химический завод "Азот", дачные массивы в окрестностях.

Семья 60-летнего Александра (имя изменено) покинула захваченный областной центр, но сам он остался, в том числе и для того, чтобы не забрали его квартиру.

"Город-призрак"

"Город стал призраком… Людей немного. Ходить некуда, пейзажи ужасные. К тому же россияне ведут обстрелы недалеко от города, куда они стреляют, неизвестно, — рассказывает Александр. — В городе больше людей пенсионного возраста. Хотя дети тоже есть. Именно молодежи нет. Только дети и старики".

До войны в Северодонецке проживало около 100 тысяч человек. Сейчас, говорит Александр, жителей осталось очень мало. В марте российский государственный телеканал "Россия-1" сообщал, что в городе осталось 30 тысяч человек.

У некоторых дети сейчас воюют в составе Вооруженных сил Украины, рассказывает Александр: "Некоторые начали понимать, что жизнь в Украине действительно была раем. Потому что ты мог даже про президента сказать, что хочешь, а сейчас лучше промолчать".

Среди некоторых жителей также ходят разговоры, что с возвращением Украины всех оставшихся в городе посадят в тюрьму или "просто расстреляют". Александр объясняет это тем, что люди не получают никаких новостей: "Я не представляю, как можно жить в таком информационном вакууме".

"Маневровый фонд" "флагмана обновления"

В прошлом году город был почти полностью разрушен, и теперь российские власти заявляют, что занимаются его восстановлением. Но по большей части — это только пропаганда, говорят местные жители.

"Флагман обновления" — так называют Северодонецк российские телевизионщики. И действительно, город заполонили ремонтные и строительные бригады из РФ, которые в авральном порядке занимаются тем, что вставляют новые окна, красят стены, убирают обломки. То есть делают все, чтобы в максимально короткие сроки скрыть последствия разрушений и бомбардировок.

"80% зданий разрушено или повреждено. Россияне начали восстанавливать некоторые дома, но по какому принципу они выбирают, не понятно, — рассказывает Александр. — Например, в моем районе они взялись только за мой дом. Поставили во всех квартирах новые окна (не спрашивая, хотят ли этого владельцы), открыли все квартиры, из некоторых начали пропадать вещи".

Квартиры и дома, жители которых уехали, россияне называют "маневровым фондом" и хозяйничают там по своему усмотрению. Могут заселить других людей или взять вещи и бытовую технику, говорит Александр: "Жители неоднократно видели, как именно российские рабочие забирали микроволновки, стиральную машинку со словами "мы попользуемся и вернем".

Из-за обстрелов в городе пропало электричество, газоснабжение и вода. Местным жителям приходилось готовить пищу на кострах у подъездов.

Сейчас такого уже нет, в некоторых домах электричество, газ и водоснабжение восстановлено. Но не везде. К примеру, воду подают только до четвертого этажа.

Более того, северодончанам начали разносить российские платежки за услуги ЖКХ. Но считают их почему еще с февраля 2022 года, когда город еще не был оккупирован росийской армией.

Паспорт как способ выживания

Завод химических удобрений "Азот", некогда самый крупный работодатель города, сейчас простаивает. Во время боевых действий на его территории укрывались местные жители и бойцы ВСУ.

В конце февраля оккупационные власти анонсировали запуск завода. Компания-владелец завода Ostchem заявила, что оборудование "Азота" серьезно пострадало от обстрелов и его запуск опасен.

Единственная категория населения, более или менее обеспеченная финансово, — это пенсионеры. Те, кто заменил украинский паспорт российским, получили право на пенсию от оккупационных властей. Это, хоть и небольшой, но стабильный доход на фоне почти тотальной безработицы.

"Работы практически нет, — рассказывает Александр. — Платят мало — где-то 10-15 тысяч рублей, но не всегда. Местным, кто участвует в "восстановлении" города, часто задерживают зарплату. Сейчас уже начинают заставлять получать российское гражданство, если человек не хочет потерять работу".

В бывшем областном центре осталось всего два супермаркета — "Матрешка" и "Bazzar".

"Продукты есть, но, конечно, не такой выбор, как при Украине. Продают российское, но в последнее время появляются европейские товары. Контрабанда работает".

Еще есть рынок. Там продают продукты из сел или со складов, из которых местные в свое время вынесли все. Расчет только русскими рублями.

Руководитель Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк говорит, что гуманитарки, которую раздают власти РФ, людям не хватает.