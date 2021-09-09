В июне 2021 года компания Nord Stream 2 AG подала в Федеральное агентство по сетям Германии заявку на ее сертификацию в качестве "независимого оператора транспортной системы". Срок рассмотрения заявки - 4 месяца, отсчет которых до сих пор не начался, поскольку компания не подала все необходимые документы.
Затем проект решения передадут Еврокомиссии на изучение. У брюссельских чиновников будет еще два месяца на выработку своего заключения. Кроме того, Еврокомиссия может взять еще два месяца, если ей потребуется дополнительная информация. А после того, как Федеральное агентство по сетям получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на вынесение окончательного решения. Таким образом, процесс сертификации может занять восемь-десять месяцев, причем отсчет срока начнется только после того, как Nord Stream 2 AG подаст все необходимые документы.
Сварена последняя труба
6 сентября компания Nord Stream 2 AG заявила, что "специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки "Северный поток 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах".
В сообщении указывается, что следующим шагом станет "осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста", затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, "чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года".
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