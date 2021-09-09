aA
Российский концерн "Газпром" хочет начать транспортировку газа по первой ветке газопровода "Северный поток - 2" уже 1 октября нынешнего года. Об этом в среду, 8 сентября, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на неназванных инсайдеров в "Газпроме". Речь, однако, идет о технической готовности транспортировки. Практически же для начала поставок проекту необходимо пройти сертификацию оператора и техническую сертификацию.
Nord Stream-2
Nord Stream-2
© Reuters / Scanpix

В июне 2021 года компания Nord Stream 2 AG подала в Федеральное агентство по сетям Германии заявку на ее сертификацию в качестве "независимого оператора транспортной системы". Срок рассмотрения заявки - 4 месяца, отсчет которых до сих пор не начался, поскольку компания не подала все необходимые документы.

Статьи по теме:
"Мы поддерживаем Украину перед лицом российской агрессии". Байден встретился с Зеленским  (46)
Германия и США ведут переговоры с Киевом о помощи из-за "Северного потока - 2"  (11)

Затем проект решения передадут Еврокомиссии на изучение. У брюссельских чиновников будет еще два месяца на выработку своего заключения. Кроме того, Еврокомиссия может взять еще два месяца, если ей потребуется дополнительная информация. А после того, как Федеральное агентство по сетям получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на вынесение окончательного решения. Таким образом, процесс сертификации может занять восемь-десять месяцев, причем отсчет срока начнется только после того, как Nord Stream 2 AG подаст все необходимые документы.

Сварена последняя труба

6 сентября компания Nord Stream 2 AG заявила, что "специалисты трубоукладочной баржи "Фортуна" осуществили сварку последней трубы второй нитки "Северный поток 2", после чего труба под номером 200 858 будет погружена на дно Балтийского моря в германских водах".

В сообщении указывается, что следующим шагом станет "осуществление стыковки секции газопровода, идущей от берега Германии, с секцией, тянущейся из вод Дании, методом надводного захлеста", затем будут проведены пусконаладочные работы по второй нитке, "чтобы ввести газопровод в эксплуатацию до завершения текущего года".

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Статьи по теме:

Базам США в Европе запретят покупать у РФ энергоносители (19)

Запрет направлен на обеспечение энергетической...

"Нафтогаз Украины" и немецкий RWE подписали меморандум о водородных проектах (10)

Компании проанализируют возможности сотрудничества по...

Меркель допустила новые санкции против Москвы, если газ будет использоваться как оружие (27)

Российский газ не должен быть использован как оружие...

"Газпром" снизил закачку газа в крупнейшие хранилища Европы (22)

Сократились и поставки по магистральному газопроводу...

"Газпром": не предлагали Украине покупать российский газ (51)

В "Газпроме" отреагировали на слова главы правления...

"Газопровод Молотова-Риббентропа" или успех евроатлантизма? Как на Западе оценивают соглашение о "Северном потоке-2" (55)

Украинцы и поляки возмущены соглашением Вашингтона и...

TOP новостей

Торговые сети в Литве из-за ограничений ждут дополнительные расходы, это скажется на зарплатах (34)

Некоторые торговые сети подсчитали, что введенные...

Renatas Požėla Saulius Čaplinskas

"Delfi.Главное": осень с пандемией и митингами - какие уроки извлечены? (1)

С 13 сентября вступают в силу ограничения для жителей...

Ситуация в Литве угрожающая: появился еще один "черный" муниципалитет (1)

За минувшие сутки в Литве выявили больше 900 случаев...

Глава ассоциации: с понедельника у входов в торговые центры будут проверять "паспорта возможностей" (31)

В среду состоялась встреча представителей сферы...

Публичное обращение полицейского перед протестом: прошу об одном – прислушайтесь к моим словам (28)

Сотрудник Департамента полиции Литвы Вайдас...