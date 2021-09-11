Украина настаивает на закреплении в письменной форме международных гарантий, которые бы обезопасили положение Киева в случае злоупотребления РФ поставками по газопроводу "Северный поток - 2". Об этом в субботу, 11 сентября, заявил глава офиса администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак на форуме Ялтинской европейской стратегии YES Brainstorming в Киеве.
"И во время встречи с федеральным канцлером (Германии Ангелой - Ред.) Меркель, и во время визита президента Зеленского в Вашингтон мы действительно услышали, особенно от американской стороны, о конкретных шагах, которые будут предприняты в случае, если наступит "час Ч", - заявил Ермак. "Но мы все же ждем, что это ляжет на бумагу", - цитирует его агентство "Интерфакс".
Ермак: Вопрос о "Северном потоке - 2" должен быть вынесен на рассмотрение "нормандского формата"
Андрей Ермак также уверен, что проблема работы "Северного потока - 2" и транзита российского газа через территорию Украины должна быть вынесена на рассмотрение "нормандского формата" (РФ, Франция, Германия и Украина), поскольку относится к сфере украинской безопасности. "Мы считаем абсолютно логичным добавить к важным вопросам прекращения огня, общего урегулирования конфликта, к "нормандскому формату" рассмотрение и этих вопросов", - подчеркнул Ермак.
Кроме того, глава офиса Зеленского высказал мнение, что продолжение транзита газа через Украину является "очень серьезным предохранителем" "масштабной агрессии Российской Федерации" в отношении Киева.
Строительство "Северного потока - 2" завершено
Строительство газопровода "Северный поток - 2" было завершено 10 сентября. До этого, 6 сентября, оператор строительства газопровода Nord Stream 2 AG проинформировал о сварке последней трубы в Балтийском море. Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года.
Зеленский опасается полномасштабной войны с РФ
Президент Украины Владимир Зеленский 10 сентября не исключил возможность полномасштабной войны с РФ. Он ответил на вопрос модератора форума Ялтинской европейской стратегии YES Brainstorming в Киеве. "Это будет самой большой ошибкой России", - заявил Зеленский, добавив, что после данного шага никогда не будет существовать "соседства России, Украины, Беларуси".
В ответ представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Telegram, что "заявления Зеленского становятся все более оторванными от реальности".
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы ответила участникам протеста: полную "свободу заболеть" мы не сможем вам предоставить (181)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните 10 сентября...
"Евробарометр": 64% жителей Литвы считают вакцинацию от коронавируса своим гражданским долгом (78)
64% жителей Литвы считают вакцинацию от коронавируса...
Решения последней ночи: в летних кафе "паспорт возможностей" не потребуется (112)
Глава Минздрава Литвы Арунас Дулькис в пятницу...
Врач: я привился третьей дозой и могу рассказать, как себя чувствую (49)
В Литве враче уже начали прививать от коронавируса...
В лагере мигрантов – жуткая реальность: закладывается кастовая система, фиксируют насилие (27)
Неправительственные организации все громче заявляют о...