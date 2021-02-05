Председатель внешнеполитического комитета бундестага Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) предложил ввести мораторий на достройку газопровода "Северный поток - 2", призванного связать Россию и Германию. Слова Рёттгена приводит в пятницу, 5 февраля, германская общественная радиостанция Deutschlandfunk.

По словам политика, подобное решение следовало бы рассматривать не как санкции в отношении Москвы, а как "паузу для начала переговоров". Глава комитета считает, что если бы в рамках международного соглашения удалось бы исключить использование трубопровода как геополитического оружия против ряда восточноевропейских государств, то сотрудничество с Россией в области энергополитки можно было бы продолжить.

При этом Рёттген добавил, что федеральное правительство уже должно было убедиться, что "Северный поток - 2" вызывает разногласия. Это, в частности, касается таких стран, как Польша и Франция. Германия ничего не получит от этого проекта, потому что он не имеет никакого отношения к энергоснабжению ФРГ, считает Норберт Рёттген.

Оппозиция призвала правительство ФРГ пересмотреть позицию

Представители немецкой оппозиции ранее, 1 февраля, призвали правительство ФРГ пересмотреть позицию в отношении дальнейшего строительства газопровода "Северный поток - 2" после жесткого разгона акций протеста в России, направленных, в частности, против ареста оппозиционера Алексея Навального. "Это - газопровод (Владимира - Ред.) Путина, и его не следует достраивать", - заявил сопредседатель партии "зеленых" Роберт Хабек (Robert Habeck). Он подчеркнул, что речь идет о проекте, который "уже давно раскалывает Европу".

В свою очередь эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по странам Центральной, Юго-Восточной и Восточной Европы Рената Альт (Renata Alt) призвала заморозить строительство "Северного потока - 2". "В последние 24 часа стало очевидно, что даже Франция теперь поддерживает прекращение строительства. Я не считаю, что надо оставить строительные руины - проект необходимо довести до конца. Но важно, чтобы сейчас был введен мораторий, который действовал бы до тех пор, пока российская сторона не будет вынуждена расследовать отравление Алексея Навального", - заявила Альт в интервью DW.