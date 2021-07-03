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Усиление давления на Байдена Reuters увязывает с одобрением поправки, призванной предотвратить отмену санкций против "Северного потока - 2".
"Северный поток - 2": давление на Байдена может усилиться
© Reuters / Scanpix

Давление на президента США Джозефа Байдена в связи со строительством проекта газопровода "Северный поток - 2", призванного связать Россию и Германию, может усилиться. Комитет по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США одобрил поправку, которая должна предотвратить отмену Госдепартаментом США санкций против проекта, напоминает в субботу, 3 июля, агентство Reuters.

"Эти санкции являются обязательными, они не действуют по чьему-либо усмотрению", - подчеркнула в связи с этим автор инициативы Марси Каптур, член Палаты представителей Конгресса США (демократ от штата Огайо).

Поправку должны одобрить обе палаты Конгресса США

Действие поправки распространяется на 2022 финансовый год (он начинается в США 1 октября 2021 года). Она была одобрена комитетом Палаты представителей единогласно. Теперь изменения еще предстоит утвердить полным составом нижней палаты, а затем - Сенатом, после чего документ поступит на подпись президенту США Джозефу Байдену.

Действие санкций, введенных Вашингтоном в мае против компании-оператора проекта газопровода Nord Stream 2 и ее гендиректора Маттиаса Варнига, было приостановлено сразу после их введения, что Госдепартамент США объяснил "национальными интересами". Позднее глава Белого дома заявил: поскольку газопровод уже практически достроен, то на данном этапе штрафные меры стали бы "контрпродуктивными".

Против выступают Украина и страны Балтии

Против введения в строй газопровода активно выступают Украина и страны Балтии, которые опасаются усиления влияния России на европейском энергетическом рынке. В то же время правительство ФРГ поддерживает проект.

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Deutsche Welle

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