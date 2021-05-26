Администрация президента США Джо Байдена решила не вводить санкции против компании-оператора проекта "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG и ее гендиректора Маттиаса Варнига (Matthias Warnig) потому, что газопровод уже практически достроен и штрафные меры на данном этапе стали бы "контрпродуктивными". Такое заявление сделал Байден, выступая перед журналистами в саду Белого дома во вторник, 25 мая.

При этом американский лидер подчеркнул, что "не может предписывать Германии, что ей делать, а что нет". "С самого начала я выступал против "Северного потока - 2", - указал Байден.

21 мая министерство финансов США официально объявило о вводе санкций против некоторых компаний и судов, занятых в проекте. В этом санкционном списке, однако, отсутствовала компания-оператор газопровода "Северный поток - 2" Nord Stream 2 AG.

"Северный поток - 2" и национальные интересы США

Между тем из отчета Госдепартамента США, направленного в Конгресс 19 мая, следовало, что действие санкций против компании-оператора проекта Nord Stream 2 и ее гендиректора Маттиаса Варнига было приостановлено сразу после их введения в связи с "национальными интересами" США.

За препятствование завершению проекта, готового на 95 процентов, расплатились бы, кроме прочего, и немецкие потребители газа, а администрация Байдена не хочет рисковать отношениями с Германией, подчеркиваетмедиакомпания Fox News в своей публикации вечером 25 мая.

С точки зрения республиканцев в Сенате США, отмена санкций по отношению к проекту "Северный поток - 2" стала "подарком для президента России Владимира Путина". В то же время в правительстве Германии восприняли это решение администрации Байдена с облегчением. В Берлине, как и в Вашингтоне, надеются на восстановление дружеских отношений между ФРГ и США после их резкого охлаждения в период президентства Дональда Трампа.