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Генштаб Вооружённых сил Северной Македонии одобрил передачу Украине 12 вертолётов Ми-24. Об этом сообщила министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская. По её словам, правительство страны одобрит соответствующее решение в среду.
Mi-24
Mi-24
© Wikipedia.org

По словам министра, это решение не повлияет на боеспособность македонской армии, поскольку страна намерена приобрести новые боевые вертолёты на Западе. Кроме того, большая часть Ми-24 в последнее время уже не были на боевом дежурстве.

Речь идёт о вертолётах советского производства, которые Украина более 20 лет назад продала Македонии. Некоторые из них были модернизированы при участии израильской компании Elbit Systems. Они были адаптированы для взаимодействия с силами НАТО.

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По словам министра обороны, техника передаётся по просьбе украинской стороны. "Это техника, которой украинская армия умело пользуется", - сказала Петровская.

В августе прошлого года Северная Македония передала Украине четыре штурмовых самолета Су-25.

Вертолёты Ми-24 Украине ранее передала, в частности, Чехия. Недавно Польша и Словакия приняли решение о передаче Киеву имевшихся у них на вооружении истребителей МиГ-29. Речь идёт об авиатехнике советского производства; западные боевые самолёты и вертолёты Украине пока не поставлялись.

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Радио Свобода

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