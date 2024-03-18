Северная Корея запустила несколько ракет в сторону Японского моря

Запуск ракет был произведен в день прибытия в Южную Корею госсекретаря США Энтони Блинкена. Он примет участия для участия в третьем Саммите за демократию, который пройдёт в Сеуле. Госдепартамент США осудил Пхеньян из-за запуска ракет.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида также осудил "повторяющиеся и очень частые" запуски ракет из Северной Кореи.

На прошлой неделе США и Южная Корея завершили крупные совместные военные учение. Их проведение вызвало реакцию со стороны КНДР, которая также провела учения. Пхеньян расценивает действия Вашингтона и Сеула, как подготовку ко вторжению. Южная Корея говорит о чисто оборонительных целях.