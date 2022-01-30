Северная Корея вновь провела ракетные испытания

Северная Корея вновь запустила неопознанный снаряд - предположительно, баллистическую ракету - в сторону Японского моря. В воскресенье, 30 января, факт испытаний подтвердили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи и в Минобороны Японии.
По данным генерального секретаря правительства в Токио Хирокадзу Мацуно, ракета, пролетев 800 км за полчаса, упала вне исключительной экономической зоны Японии. Если эти данные подтвердятся, отмечают эксперты, речь может идти о крупнейших ракетных испытаниях КНДР с 2017 года. По данным Сеула, Северная Корея запустила ракету средней дальности, которая летела на высоте до 2000 километров.
В связи с инцидентом президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин созывает заседание Совета национальной безопасности, передает южнокорейское новостное агентство "Рёнхап".
Это уже седьмые испытания вооружений КНДР с начала года. С 5 по 27 января января Северная Корея запустила 10 крылатых и баллистических ракет, в том числе, как утверждают власти в Пхеньяне, и гиперзвуковую.
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