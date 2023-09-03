Северная Корея симулировала "тактический ядерный удар"

Северная Корея провела учения, симулировав "тактический ядерный удар" двумя крылатыми ракетами большой дальности, сообщили государственные СМИ КНДР в воскресенье, 3 сентября. В сообщении агентства ЦТАК говорится, что учения прошли накануне рано утром и были призваны предупредить "врагов" о готовности КНДР к ядерной войне.

Две тактические крылатые ракеты, оснащенные муляжами ядерных боеголовок, были запущены в направлении Желтого моря и пролетели 1500 км, уточняется в сообщении.

Только в конце августа Северная Корея в рамках "тактических ядерных учений" осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности.

Рекордное количество испытаний оружия

В этом году КНДР провела рекордное количество испытаний различных видов вооружений. При этом на прошлой неделе Северной Корее уже вторично не удалось вывести на орбиту разведывательный спутник.