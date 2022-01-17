Северная Корея, по сообщениям южнокорейского генштаба, вновь провела ракетные испытания. Согласно этим данным, с территории аэропорта в Пхеньяне в понедельник, 17 января, были выпущены две ракеты малой дальности, предположительно баллистические. Они были направлены в сторону моря к востоку от Корейского полуострова и пролетели 380 км. Максимальная высота полета составила 42 км.
Береговая охрана Японии подтвердила факт новых ракетных испытаний в КНДР. Это, по всей видимости, уже четвертый запуск ракет в Северной Корее с начала года. Только 14 января в КНДР были запущены с поезда две управляемые ракеты, а 5 и 11 января Северная Корея вновь провела испытания гиперзвуковых ракет. Эти ракеты развивают скорость, в пять раз превышающую скорость звука, и способны маневрировать в полете. Они почти не поддаются обнаружению и перехвату обычными средствами противовоздушной обороны.
США 12 января ввели санкции против пяти северокорейцев, отвечающих за поставку материалов для ракетной и ядерной программ КНДР. Северная Корея уже многие годы находится под международными санкциями из-за разработки ракет и ядерного оружия.
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