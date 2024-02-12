Северная Корея принимает российских туристов "с распростёртыми объятиями"

Причины посещения Северной Кореи у россиян разные, говорит Мухина: одних интересует возможность побывать в закрытой стране, других - катание на лыжах и сноуборде.

Она также рассказала, что в состав группы входят дети из российской школы, цель которой - воспитание олимпийских чемпионов.

Желающих поехать в тур в Северную Корею "очень много", говорит Мухина, добавляя, что группа состоит из людей из разных регионов РФ.

В октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что будет рекомендовать Северную Корею в качестве места отдыха.

По словам Инны Мухиной, гендиректора агентства "Восток Интур", которое организует туры, российские туристы посетят столицу страны Пхеньян, а затем покатаются на лыжах.

Хотя россиянам запрещен въезд в большинство европейских стран с туристическими целями из-за вторжения Кремля в Украину, Северная Корея принимает их с распростертыми объятиями.

Первая группа туристов, которым разрешен въезд в Северную Корею с начала пандемии, прибыла в страну.

"Мы любим лыжи, - сказала Галина Полевщикова корреспонденту AP в аэропорту Владивостока незадолго до вылета в Пхеньян. - Я очень хочу туда поехать, потому что это, наверное, самое закрытое место, где есть такая возможность".

Это не обычная туристическая группа, а "пробная делегация", которая может проложить путь для других российских путешественников.

Чем будут заниматься туристы во время поездки?

Согласно сообщению ТАСС, группа посетит достопримечательности в Пхеньяне, а затем отправится в Масикрён на восток страны, где недавно открылся новый горнолыжный курорт.

"В Масикрёне вы попадете в настоящий рай для любителей зимних видов спорта! Здесь вас ждут невероятные склоны с разными уровнями сложности, которые удовлетворят запросы и опытных лыжников, и новичков. Чистый горный воздух и великолепные виды на окружающую природу создадут незабываемую атмосферу во время катания", - рекламируется тур на сайте компании.

Сколько стоит горнолыжная поездка в Северную Корею?