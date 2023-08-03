Северная Корея подтвердила факт задержания американского солдата Трэвиса Кинга, перешедшего границу с юга

23-летний рядовой пересек границу Южной Кореи 18 июля, после того как он присоединился к экскурсии по Демилитаризованной зоне (ДМЗ).

То, что Северная Корея решила ответить, вероятно, свидетельствует о том, что Пхеньян готов начать переговоры.

Командование ООН, контролирующее демилитаризованную зону, запрашивало информацию о рядовом 2-го класса (PV2) Кинге, используя прямую телефонную линию с северокорейской армией в совместной зоне безопасности.

"Северокорейская армия ответила командованию ООН в отношении рядового Кинга. Чтобы не мешать нашим усилиям по его возвращению домой, мы не будем сейчас вдаваться в подробности", — говорится в заявлении командования ООН.

Ранее Пхеньян подтвердил, что получил запрос, но содержательный ответ пришел только сейчас.

До пересечения границы Кинг отбыл двухмесячное заключение в Южной Корее по обвинению в нападении.