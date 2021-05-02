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Джо Байден в речи перед Конгрессом заявил, что КНДР представляет серьезную угрозу для безопасности США и всего мира. В ответ Пхеньян обвинил США во враждебной политике и "постоянном ядерном шантаже".
Joe Bidenas
Joe Bidenas
© Capital Pictures / Scanpix

Северная Корея резко раскритиковала президента США Джо Байдена за высказывание, что КНДР представляет серьезную угрозу для безопасности его страны и всего мира. "Байден совершил грубую ошибку, с которой невозможно мириться. Северная Корея будет вынуждена принять соответствующие меры, и со временем США вновь окажутся в очень серьезном положении", - говорится в заявлении МИД КНДР, обнародованном в воскресенье, 2 мая.

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Слова Байдена, произнесенные в речи перед Конгрессом США, свидетельствуют о намерении США продолжать "враждебную политику" в отношении КНДР, указывается в этом документе. Пхеньян вновь обвинил США в "постоянном ядерном шантаже", подчеркнув, что разработка ядерного оружия является правом КНДР на самооборону.

"Враждебная политика"

В заявлении МИД КНДР также говорится, что критика США нарушений прав человека в Северной Корее оскорбляет достоинство вождя КНДР и свидетельствует о подготовке США к "тотальному противостоянию" с Пхеньяном.

Белый дом 30 апреля сообщил о завершении длившегося многие месяцы пересмотра политики США в отношении Северной Кореи. Вашингтон заявил, что будет делать упор на дипломатию и сдерживание с целью заставить КНДР отказаться от ядерного оружия. Заключать масштабное соглашение с Северной Кореей не планируется.

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Deutsche Welle

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