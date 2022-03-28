aA
Руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что войну можно предотвратить, лишь обладая сокрушительной военной мощью. Он пообещал продолжать разработку ракетного оружия.
Kim Jong Unas
Kim Jong Unas
© AFP / Scanpix

Северная Корея продолжит ракетные испытания и разработку ракетной программы. "Лишь обладая мощной ударной силой и неудержимой, превосходящей военной мощью можно предотвратить войну, гарантировать безопасность страны и сдержать и взять под контроль все угрозы и шантаж со стороны империалистов", — заявил руководитель КНДР Ким Чен Ын в понедельник, 28 марта, выступая с речью перед чиновниками, учеными и техническим персоналом, участвовавшими в последних испытаниях ракет.

Статьи по теме:
КНДР испытала межконтинентальную баллистическую ракету. Япония назвала это "угрозой нового порядка", США ввели санкции

Северокорейский лидер пообещал, что КНДР продолжит наращивание своих стратегических сил. Только 24 марта КНДР провела испытания новой, самой крупной до сих пор межконтинентальной баллистической ракеты, прервав собственный мораторий, объявленный в 2018 году.

Нарушение резолюций ООН

США резко осудили ракетные испытания в Северной Корее и ввели новые санкции против Пхеньяна. С критикой выступили также Южная Корея и Япония. Они указали, что КНДР, проводя подобные испытания, нарушает резолюции ООН.

США 25 марта заявили, что требуют ужесточить санкции ООН против Северной Кореи из-за "все более опасных провокаций", но Китай и Россия уже дали понять о своем несогласии и призвали, наоборот, к смягчению штрафных мер против КНДР.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

Deutsche Welle
Delfi Plius Dailius Dargis

Kamuolinių boso namo paslaptis: kodėl gangsteriui pagalbos ranką ištiesė solidžios energetikos kompanijos vadovas?

Delfi Plius Marc Champion

Ukraina keičia pasaulio tvarką – bet visai ne taip, kaip tikėjosi Putinas

Delfi Plius Bloomberg News

Keičiasi Rusijos ir Kinijos santykiai: karas apsunkina žaliavų tiekimą

Delfi Plius Lauryna Vireliūnaitė

Kinijos ekspertas: regis, kinai palaiko Rusijos veiksmus, bet yra ir kita medalio pusė

Verslas Plius Ugnė Karaliūnaitė

Kur slypi „Teltonikos“ sėkmė vadovo Paukščio akimis: kol verslai skundėsi darbuotojų stygiumi, jiems pavyko priimti 800 darbuotojų

Delfi Plius Tvarkos maniakė

Kodėl verta atsisakyti šlamšto namuose ir kaip jį atpažinti: šis 27 daiktų iššūkis palengvins buitį

Delfi Plius Vytautas Bruveris, laida „Kaip pas žmones“, Virginija Spurytė

Mano, kad suveiks savisaugos instinktas: karas šiemet pasibaigs, nes per metus valdžia Kremliuje bus pakeista

Delfi Plius Jelizaveta Dako, Dmitrijus Semionovas

Ukrainos ambasadorius apie rusų galios demonstravimą: Japonijos kariškiai iš to vaizdelio juokėsi už pilvų susiėmę

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Rusijai pavyko įbauginti dar vieną Europos šalį: neprisijungė prie sankcijų, bet skubos tvarka prašosi į ES bei NATO

Delfi Plius Vilma Danauskienė

Putino biografiją tyrinėjusi lenkų žurnalistė: specifinio žiaurumo šaknys glūdi jo vaikystėje

Delfi Plius Rūta Lapė

Kasdienybės herojai. Prodiuserė Ragauskaitė apie kiną bei Ukrainą, ir susižadėjusio Šuklino meilės istorija

Delfi Plius „Nepatogūs klausimai“

Nepatogūs klausimai. Svečiuose – Arūnas Valinskas

Delfi Plius Kornelija Jasiūnaitė, laida „Drąsiai!“

Specialistas apie tuos, kurie užaugo be tėčių: kaip tai paveikia vyro gyvenimą

Delfi Plius Vaidas Mikaitis

Europos viduryje esanti valstybė pavojingai artėja pilietinio karo link: naujas karinis konfliktas žemyne gali būti labai realus

TOP новостей

"Уничтожено 98% Мариуполя. Но мы отстроим город": замкомандира "Азов" о ситуации в блокадном городе и преступлениях россиян "Калина" просит мир: "Начните действовать! Прекратите уже призывать"

Мариуполь . Почти месяц осады. Под огнем с неба, моря и...

Специальный эфир Delfi с украинским журналистом Романом Цимбалюком и мэром Ремигиюсом Шимашюсом В студии - Инга Романовскене о том, как работает программа BeFriend Vilnius

Первый гость эфира - украинский журналист Роман...

Почему российская армия в Украине понесла катастрофические потери: причины и следствия

Ранее утро 24 февраля навсегда войдет в историю, как...

Глава СОГГ Литвы: растет число беженцев из России и Беларуси

Россия продолжает военную агрессию на территории...

Война в Украине. За время российской агрессии погибли 143 ребенка

Российская военная агрессия в Украине продолжается...