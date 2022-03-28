Северная Корея продолжит ракетные испытания и разработку ракетной программы. "Лишь обладая мощной ударной силой и неудержимой, превосходящей военной мощью можно предотвратить войну, гарантировать безопасность страны и сдержать и взять под контроль все угрозы и шантаж со стороны империалистов", — заявил руководитель КНДР Ким Чен Ын в понедельник, 28 марта, выступая с речью перед чиновниками, учеными и техническим персоналом, участвовавшими в последних испытаниях ракет.

Северокорейский лидер пообещал, что КНДР продолжит наращивание своих стратегических сил. Только 24 марта КНДР провела испытания новой, самой крупной до сих пор межконтинентальной баллистической ракеты, прервав собственный мораторий, объявленный в 2018 году.

Нарушение резолюций ООН

США резко осудили ракетные испытания в Северной Корее и ввели новые санкции против Пхеньяна. С критикой выступили также Южная Корея и Япония. Они указали, что КНДР, проводя подобные испытания, нарушает резолюции ООН.

США 25 марта заявили, что требуют ужесточить санкции ООН против Северной Кореи из-за "все более опасных провокаций", но Китай и Россия уже дали понять о своем несогласии и призвали, наоборот, к смягчению штрафных мер против КНДР.